توقعات باجتماع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس التركي على هامش قمة الناتو في واشنطن

من المتوقع أن يجري رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات مقتضبة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، لمراجعة العلاقات بين أثينا وأنقرة.

وعلى الرغم من أن عقد اجتماع بين ميتسوتاكيس وأردوغان، لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، فإن بعثتي اليونان وتركيا في قمة الناتو على اتصال مستمر حتى يتسنى عقده، اليوم الأربعاء، حسب ما ذكرته صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن الاجتماع لن يكون طويلا أو شاملا، لكنه سيركز على ما تم تحقيقه مؤخرا في العلاقات بين اليونان وتركيا.

وترحب أثينا دائما بمثل هذه الاجتماعات، حتى لو كانت قصيرة، حيث صرح رئيس وزراء اليونان علنا: "لا ينبغي أن يكون اجتماعي مع السيد أردوغان خبرا جديدا".