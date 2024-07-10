وزير إسرائيلي يتحدث عن إمكانية التوصل لصفقة للإفراج عن الأسرى

صرح وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر، بأنه يمكن التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في هذه الجولة من المفاوضات.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن وزير الثقافة ميكي زوهر، إصراره وخطه الأحمر على أشياء معينة، مثل عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وقال زوهار: «إذا وافقت حماس، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق والذي سنصادق عليه في الحكومة».
وزعم استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة الأسرى، بدعوى أن هناك رغبة قوية بين أغلبية أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لتمرير الصفقة.
وتابع: «نقول لحماس إننا لن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وسنعزز قوتنا العسكرية في غزة».
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل ستصل إلى جميع عناصر حركة حماس الفلسطينية، سواء من هم في الأنفاق أو من يتجولون في كل العالم، وفق زعمه.
وادعى أنهم قتلوا وأصابوا 60% من مقاتلي حركة حماس في الحرب، زاعما أن إسرائيل فككت أغلبية كتائب الجناح العسكري للحركة وعددها 24 كتيبة.