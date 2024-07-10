وزير إسرائيلي يتحدث عن إمكانية التوصل لصفقة للإفراج عن الأسرى

صرح وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر، بأنه يمكن التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في هذه الجولة من المفاوضات.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن وزير الثقافة ميكي زوهر، إصراره وخطه الأحمر على أشياء معينة، مثل عدم إمكانية الاتفاق على وقف الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال زوهار: «إذا وافقت حماس، فهناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق والذي سنصادق عليه في الحكومة».

وزعم استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة الأسرى، بدعوى أن هناك رغبة قوية بين أغلبية أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لتمرير الصفقة.

وتابع: «نقول لحماس إننا لن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وسنعزز قوتنا العسكرية في غزة».

המשלחת הישראלית למו"מ לעסקה לשחרור החטופים נחתה בדוחה | השר זוהר: "הקו האדום המרכזי שלי הוא שלא יחייבו אותנו להפסיק את המלחמה. אם לא, אין סיבה שלא תהיה עסקה גם אם במחירים לא פשוטים - בממשלה הזו יש רוב להעביר את העסקה, גם רה"מ רוצה. אם חמאס יסכים לעסקה ללא הפסקת המלחמה, אני מאמין… — 103FM (@radio103fm) July 10, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل ستصل إلى جميع عناصر حركة حماس الفلسطينية، سواء من هم في الأنفاق أو من يتجولون في كل العالم، وفق زعمه.

وادعى أنهم قتلوا وأصابوا 60% من مقاتلي حركة حماس في الحرب، زاعما أن إسرائيل فككت أغلبية كتائب الجناح العسكري للحركة وعددها 24 كتيبة.