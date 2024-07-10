الديهي: فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يوقف الحرب الروسية الأوكرانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجميع يترقب نتائج الانتخابات الامريكية لأنها ستكون مفصلية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم» عبر شاشة «Ten»، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح للفوز بالانتخابات المقبلة، معتبرا أن الأخير ربما يمكنه وقف الحرب الروسية الأوكرانية وفقًا لبعض المحدادات التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية.

وأشار إلى أن قضايا الشرق الأوسط بشكل عام لا يوجد لها وزن كبير في مناقشات حلف الناتو إلا من خلال التواصل مع دول الشرق الأوسط، للحفاظ على الأمن الإقليمي، لعدم التأثير على الأمن الأوروبي بشكل أو بآخر.

ولفت إلى أن مخرجات قمة حلف الناتو تتحدث على ضرورة الحفاظ على السلام العالمي، وتوجه بعض الانتقادات لروسيا.

وأوضح أن مخرجات القمة قد تشير إلى أن أوكرانيا لن تنضم للناتو، قائلا إن دول الحلف لن تجازف بالموافقة على هذه الخطوة. واجتمع قادة الدول الأعضاء في (الناتو) ضمن المجلس الأعلى للحلف، بعد إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.