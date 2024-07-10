مجلس العريش يتابع إصلاح انهيار أرضي بسبب ماسورة مياه

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إصلاح تسريب بخط المياه بمنطقة مسجد المحطة بمحور الفاتح؛ ما أدى إلى هبوط أرضي بالأسفلت.

و أفاد بيان المجلس، أنه تم إبلاغ مرفق المياه والذي يقوم منذ الصباح بإصلاح خط المياه ثم سيتم ردم الهبوط وإعادة الشيء لوضعه الطبيعي مكان الهبوط، وجار الآن عملية إصلاح خط المياه بمجموعة عمل من مرفق المياه على رأسها المهندس محمد الكريمي ومجموعة الفنين، فيما يتابع عملية الإصلاح إدارة الأزمات بالمجلس.

وتم تحويل مسار مرور السيارات من أمام الرقابة الإدارية بهذه المنطقة لحين إصلاح خط المياه وردم الهبوط بالكامل.