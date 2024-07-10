وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية

وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض، صباح اليوم الأربعاء، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذانا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم، أقامت شركة مطارات الرياض، بهذه المناسبة، احتفالا في مطار الملك خالد بحضور أيمن سوسان سفير سوريا لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسئولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

و أكد سوسان، أن هذا الحدث يمثل خبرا سارا للسوريين والسعوديين على حد سواء؛ لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين.