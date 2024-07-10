إسرائيل تحدد شرطا لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح الحدودي، بشرط عدم عودة حركة حماس إلى المعبر من الجانب الفلسطيني».

وأضاف جالانت، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أن «إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح لكنها لن تقبل عودة حماس إليه».

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، دعا الوزير إلى «ضرورة إيجاد حل يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا والتقدم في المفاوضات»، وفقًا لمزاعمه.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء لقائه بماكغورك ومناقشة موضوع المفاوضات، التزامه بـ«الصفقة طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية».

وانطلقت اليوم الأربعاء، مفاوضات صفقة الرهائن والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس، في العاصمة القطرية الدوحة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، الأربعاء، من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، والمكلف بقضية الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.