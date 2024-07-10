وزير المحيطات الكوري الجنوبي يتعهد بحماية الأراضي البحرية بحزم

قال وزير المحيطات كانج دو هيونج، اليوم الأربعاء، إن وزارته ستحمي بحزم الأراضي البحرية للبلاد، بما في ذلك جزر دوكدو في أقصى شرق البلاد.

وقال كانج في جلسة برلمانية: "(الوزارة) ستحمي بحزم الأراضي البحرية ، بما في ذلك دوكدو"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وجاءت تصريحات كانج بعد يومين من إثارة النائب ليم مي-إي من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قضية مفادها أن الأمور المحيطة بدوكدو قد تم استبعادها من تقارير سياسة وزارة المحيطات في ظل إدارة الرئيس يون سوك يول.

وتقع دوكدو بالقرب من كوريا الجنوبية في المسطح المائي بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.