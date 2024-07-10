رئيس هيئة ميناء دمياط يبحث مع وفد فرع بنك قناة السويس سبل التعاون المشترك

استقبلت هيئة ميناء دمياط، وفداً من بنك قناة السويس، برئاسة إبراهيم سعد الله، مدير عام فروع بنك قناة السويس، وكان في استقبالهم اللواء بحري طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وأوضح اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وخطوات تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة، وشارك الجانبين في مراسم استلام التصميم المعماري «شعاري بنك قناة السويس وهيئة ميناء دمياط»، ضمن خطة تطوير وتحديث مدخل ميناء دمياط، والذي شارك خلالها البنك ضمن مجموعة من شركاء النجاح للميناء.

وتضمنت خطة التطوير توسعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى بوابات الميناء، بما في ذلك تجديد للحارات وتخصيصها وتنظيمها وفقاً لنوع المركبات، بجانب زيادة المساحات الخضراء بالجزيرة الوسطى، وتدعيمها بالنماذج المعمارية المتميزة، والتي تحمل شعار عدد من الشركات والبنوك المشاركة في جهود هذا التطوير.

وشارك في الاجتماع، اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أحمد حمدي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، والعميد أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.