ولاد رزق 3 يقترب من 218 مليون جنيه إيرادات في 4 أسابيع

حقق فيلم "ولاد رزق - القاضية"، أمس الثلاثاء، مليون و575 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر.

ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 217 مليونا و730 ألف جنيه، ليعزز بذلك صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى الماضي فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

"ولاد رزق - القاضية" من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية، ويأخذون عهدا على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.