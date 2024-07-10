الصليب الأحمر الألماني يطالب الحكومة بمزيد من الأموال للحماية المدنية

طالب الصليب الأحمر الألماني الحكومة الألمانية بإتاحة المزيد من الأموال للدفاع المدني والحماية من الكوارث.

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستيان رويتر، في تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية: "هناك حاجة أيضا إلى نقطة تحول تاريخية في مجال الوقاية من الكوارث... إعادة بناء الدفاع المدني كمهمة للحكومة اتحادية لا تحظى حاليا بدعم مالي يمكن الاعتماد عليه".

وذكر رويتر أن الصليب الأحمر الألماني يطالب منذ سنوات بتخصيص 5ر0% من الميزانية الاتحادية للحماية المدنية، موضحا أن هناك حاجة لنحو ملياري يورو بدلا من الـ 550 مليون يورو الحالية، مشيرا إلى أن كوارث مثل العواصف والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات كشفت عن ثغرات في الحماية المدنية في السنوات الأخيرة، موضحا أنه لا يوجد حاليا ما يكفي من الأموال لمشاريع مركزية.

ودلل رويتر على ذلك بمدن الخيام العشر، التي من المفترض أن تكون كل منها قادرة على إيواء ورعاية ما يصل إلى 5000 شخص في حالة وقوع كارثة. ويحمل المشروع اسم "مختبر 5000". وقال رويتر: "يجب تمويل الوِحدات العشر في أسرع وقت ممكن".

وبحسب تقرير الصحيفة، لم يتم حتى الآن تأمين التمويل بالكامل إلا لوِحدة واحدة وجزئيا لوِحدة أخرى.