صحة غزة: 27 شهيدا وأكثر من 53 إصابة في مجزرة الاحتلال شرق خان يونس

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ278 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و208 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشرت تحديثًا خاصًا بإحصائية مجزرة الاحتلال يوم أمس، بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس، والتي أسفرت حتى الآن عن 27 شهيدًا وأكثر من 53 إصابة بينها حالات حرجة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و295 شهيدًا و88 ألفًا و241 إصابة.