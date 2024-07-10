أمريكا تعتزم نشر صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا

تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت اعتبارًا من عام 2026، وفقًا لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة لحماية الدول الأوروبية الشريكة في الحلف.

وذكر البيان أنه سيتم أيضا نشر صواريخ دفاع جوي من نوع إس إم-6 وأسلحة تفوق سرعة الصوت تم تطويرها حديثًا، "والتي لها مدى أطول بكثير من الأنظمة الأرضية الحالية في أوروبا".

يذكر أن صواريخ كروز، مثل نظام الأسلحة الألماني تاوروس، لديها القدرة على الطيران على ارتفاع منخفض داخل عمق الأراضي المعادية وتدمير أهداف مهمة. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف مراكز قيادة ومخابئ ومنشآت رادار.

ولهذا الغرض، يتم إطلاق صاروخ توماهوك من سفن أو غواصات، بينما يتم إطلاق صاروخ تاوروس من الطائرات.