قاضية أمريكية تخسر دعوى رفعتها للعودة للعمل بعمر 97 عاما

خسرت قاضية فيدرالية أمريكية، تبلغ من العمر 97 عاما، تم إيقافها عن العمل من قبل محكمة استئناف العام الماضي، دعوى قضائية أمس الثلاثاء، في محاولة للعودة إلى العمل، لكنها لم تيأس، وقالت إنها ستطعن في الحكم.

وكانت القاضية بولين نيومان أوقفت عن العمل بعد اتهامها بعدم اللياقة بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بسنها، وفقا لوكالة رويترز.

وطعنت القاضية نيومان بقرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وهي محكمة تركز على براءات الاختراع والعلامات التجارية وبعض المسائل الأخرى، بدعوى قضائية تدعي فيها أن قانونا صدر عام 1980 يسمى "قانون السلوك القضائي والإعاقة" الذي يحدد العملية لإقالة القضاة مخالف للدستور الأمريكي.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي كريستوفر كوبر، دعوى نيومان التى تشير إلى أن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستوريا. وقال محاميها جريج دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم.