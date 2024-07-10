اتحاد الدراجات يعلن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس من أجل مصلحة مصر

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أعلن الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد المطالبات باستبعادها بسبب الأزمة التي حدثت في أبريل الماضي مع زميلتها جنة عليوة.

وقال وجيه عزام رئيس الاتحاد أن المجلس بالإجماع وافق على مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس مراعاة لمصلحة مصر في التمثيل المشرف بالحدث الرياضي الأكبر عالميا.

وأضاف عزام أن الاتحاد عاقب شهد سعيد منذ فترة بالإيقاف محليا لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه وهي أقصى عقوبة طبقا للوائح الاتحاد الدولي، مع تحذيرها من أي أخطاء في المستقبل .

وتابع رئيس الاتحاد أنه يراعي مصلحة الجميع ومصلحة مصر تقضي بمشاركة اللاعبة التي تأهلت في الأولمبياد .

الأزمة بدأت في أبريل الماضي خلال منافسات بطولة الجمهورية حيث دفعت شهد سعيد زميلتها جنة عليوة في الأمتار الأخيرة قبل نهاية السباق لتحصل على المركز الثالث وتصاب زميلتها بإصابات بالغة، وبعد التقدم بشكوى ضدها قرر الاتحاد إيقاف شهد سعيد سنة من المشاركة المحلية وتغريمها 5 آلاف جنيه.