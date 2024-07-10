 2870 سائحا يزورون معبد الكرنك في الأقصر - بوابة الشروق
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2870 سائحا يزورون معبد الكرنك في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:29 م

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الأربعاء، إقبالا جيدا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 2870 زائر اليوم بينما تنوعت جنسياتهم ما بين صيني، كرواتي، روماني، فرنسي، نيوزلندي، إسباني، بلجيكي، ألماني، ألماني، ياباني، وهندي وكوري"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية والوافدين المصريين.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول إلى حد ما الآن في ظل الارتفاع الجنوني الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.


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