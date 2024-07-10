معروف حكما لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الزمالك أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب مع مودرن سبورت، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحل ضيفًا على طلائع الجيش في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، في ملعب الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة للدوري، فيما يستضيف المقاولون العرب، على ملعب، فريق مودرن سبورت في التوقيت ذاته، في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين للبطولة.

ويدير مباراة الزمالك مع طلائع الجيش محمد معروف حكمًا رئيسيًا، يعاونه يوسف البساطي ومحمود حسين حكمين، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما يتواجد في غرفة الفار محمد الحنفي ويعاونه عمر فتحي.

ويدير مباراة المقاولون العرب مع مودرن سبورت طارق مجدي، حكمًا رئيسيًا، يعاونه شهاب راشد وكريم السعيد مساعدين، وأحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتواجد في غرفة الفار أحمد الغندور ويعاونه أسامة محمد.