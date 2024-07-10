تقرير أمريكي: المقاطعة ضد إسرائيل تهدد الدعم الدفاعي والبحث العلمي

استعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية انتشار المقاطعة ضد إسرائيل إلى قطاعات جديدة من المجتمع، موضحة أن الحملة تكتسب زخماً من الأوساط الأكاديمية إلى الدفاع، الأمر الذي يعرض الأبحاث والعائدات إلى الخطر.

نمو دعم عزلة إسرائيل

ذكرت "وول ستريت جورنال"، خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن سنوات من الحملات المؤيدة لفلسطين لمقاطعة إسرائيل وجدت في أحد الأوقات دعما محدودا، لكن خلال الأشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، تنامى الدعم لعزلة إسرائيل واتسع إلى ما هو أبعد من جهود تل أبيب الحربية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا التحول يتمتع بالمقدرة على تغيير الوظائف الإسرائيل، وإلحاق الضرر بالشركات، والتأثير على اقتصاد إسرائيل التي يعيش فيها تسعة ملايين نسمة يعتمدون على التعاون الدولي والدعم للدفاع والتجارة والبحث العلمي.

ولم تتعرض العلوم لتأثير كبير يذكر من حركات المقاطعة العالمية، بالرغم من شهور الحرب. لكن لجنة أخلاقيات في جامعة جنت البلجيكية أوصت بوقف جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية نهاية مايو.

وأشارت اللجنة إلى أن تعاون الجامعة البحثي كان يتضمن أبحاثاً بشأن التوحد ومرض ألزهايمر، وتنقية المياه والزراعة المستدامة.

وكتبت اللجنة أن "المؤسسات الأكاديمية تطور تقنيات للأجهزة الأمنية التي يساء استخدامها لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقدم تدريب للجنود والأجهزة الأمنية التي يسيئون لاحقا استخدام هذه المعرفة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

ودعت اللجنة كذلك لتعليق مشاركة إسرائيل في برامج الأبحاث والتعليم على مستوى أوروبا، التي تعتمد في الغالب على تمويل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يجد الإسرائيليون أنه لم يعد مرحباً بهم في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي. أصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية والمعارض التجارية الدفاعية من المحظورات على نحو متزايد.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن حركات المقاطعة تكتسب زخماً في شتى جوانب الأوساط الأكاديمية. وأخبرت مجلة "النقد الثقافي" التي تنشرها جامعة برس مينيسوتا، عالم اجتماع إسرائيلي في مايو أن مقاله منع من النظر فيه بسبب اعتقادهم بأنه يتبع مؤسسة إسرائيلية.

بعد ذلك، اعتذرت المجلة لاستثناء النظر في المقال على أساس انتماء الباحث الأكاديمي، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن المشاركات سيتم تقييمها "بغض النظر عن هوية المؤلف وانتماءه"، ودعت الباحث لإعادة إرساله.

قطاع الدفاع الإسرائيلي

كما استشعر قطاع صادرات الدفاع الإسرائيلي – الذي كان مزدهراً قبل الحرب، مع تسجيل مبيعات بقيمة 13 مليار دولار عام 2023 – في مارس أنه قد يصبح هدفا، عندما منعت تشيلي الشركات الإسرائيلية من المشاركة في أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية. وتبع ذلك حظر فرنسي في يونيو.

وتزود الولايات المتحدة إسرائيل بمساعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وقدمت زيادة في شحنات الأسلحة بعد السابع من أكتوبر.

وقال مسئولون أمريكيون إن الشحناء تباطأت منذ ذاك الحين لأنه تم إرسال العديد من الأسلحة بالفعل وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلبات جديدة أقل. ولجأت بعض المنظمات غير الحكومية إلى القضاء للطعن في مبيعات الأسلحة الحكومية لإسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك.

وعلى خلفية الحرب، قالت كندا إنها لن تبيع أسلحة لإسرائيل. وفي أوروبا، يراجع مسئولو التمويل مواقفهم بسبب الأنشطة التي تتعارض مع التوجيهات الأخلاقية.