منى عبد الوهاب: حفل افتتاح مهرجان العلمين سيبدأ برسالة دعم لفلسطين

قالت الإعلامية منى عبدالوهاب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، لـ"الشروق"، إن حفل افتتاح مهرجان العلمين، سيبدأ يوم الجمعة المقبل، برسالة دعم لأهل غزة، تؤكد على إحساس وإدراك إدارة المهرجان لفداحة الظرف الذي يمر به الأشقاء في فلسطين، وأن أحدا لم ولن ينسى تضحياتهم، للحصول على حقوقهم المشروعة، التي تدعمها وتؤيدها وتطالب بها مصر وشعبها.

وأضافت أن هذه الرسالة جزء مما يحرص المهرجان على تقديمه هذا العام للشعب الفلسطيني، حيث يلتزم بتقديم 60% من أرباحه لأهل غزة، كما يضع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري على البوستر الرسمي للمهرجان، وجميع منصاته، في رسالة واضحة أن الدولة المصرية ستكون دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأوضحت منى عبد الوهاب، أن المهرجان هذا العام يستهدف إرضاء جميع الأذواق، في اختيارات المطربين المشاركين، وجميع الفعاليات، التي ستقام على مدار الساعة، منذ الانطلاق وحتى الختام.

يذكر أن الفنان محمد منير، سيحيي ليلة افتتاح الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجمعة المقبلة، على مسرح مدينة العلمين الجديدة، لتنطلق الفعاليات، على مدار 50 يوما تقريبا.

وكانت إدارة المهرجان، كشفت عن غالبية حفلات النجوم المشاركين في الدورة الثانية ومنهم، الفنان كاظم الساهر الذي يحيي حفلا يوم الخميس 18 يوليو، كما يحيي الفنان تامر حسني حفلا يوم الجمعة 26 يوليو، أما حفل الفنان هاني شاكر فموعده الخميس 1 أغسطس، بينما يقدم المطرب رامي جمال حفلا يوم الجمعة 2 أغسطس، وهو نفس موعد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وفي يوم الجمعة 9 أغسطس، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع حفل الفنان عمرو دياب، فينما يقدم الفنان حمزة نمرة وفريق مسار إجبارى والفنانة سعاد ماسي حفلاتهم يوم 16 أغسطس.

وفي يوم الجمعة 23 أغسطس، يحيي فريق كايروكي حفلا بالمهرجان، على أن يختتم المهرجان فعالياته يوم 30 أغسطس بحفل للمغني ويجز.

وخلال المهرجان يتم تقديم مجموعة من الحلقات ضمن الفعاليات، والبداية غدا الخميس، بحلقة استثنائية من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة on، تستضيف خلالها الفنان مدحت صالح.

في يوم 20 يوليو يقدم الإعلامي شريف مدكور، حلقة من مهرجان العلمين في برنامج "4 شارع شريف" يستضيف خلالها فرقة "طبلة الست" الغنائية لتقدم مجموعة من الأغاني الفلكلورية، بالإضافة إلى باند "فؤاد ومنيب" الذي يمزج أشكال مختلفة من الموسيقى الشرقية والغربية، وهناك ليلة ثانية يقدمها الإعلامي شريف مدكور يوم 10 أغسطس، يستضيف خلالها الفنانة ديانا حداد.

وفي يوم 25 يوليو، تقدم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، مع المايسترو نادر عباسي، ضمن فعاليات المهرجان، يتم خلالها تقديم مجموعة من أروع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة 92 عازفا، على أن يؤدي الأغنيات الفنانة كارمن سليمان والفنان لؤي.