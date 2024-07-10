مقتل شخصين في هجمات جوية روسية على ميناء أوديسا الأوكراني

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قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما في هجوم صاروخي روسي على ميناء أوديسا خلال الليل. وأحدث الهجوم أضرارا في مستودع وشاحنات وسفينة مدنية.

وقال حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة أوليه كيبير إن حارس أمن وسائق شاحنة لقيا حتفهما.

وأصيب أحد البحارة. ولم يقدم كيبير أي تفاصيل بشأن الضرر الذي لحق بمنشآت الميناء

ويشهد ميناء أوديسا هجمات متكررة، لكونه يقوم بدور مهم لتمكين الصادرات الأوكرانية من الحبوب والسلع الأخرى من الوصول لأسواق أخرى عبر البحر الأسود.

وكانت معلومات عسكرية سابقة قد أشارت إلى أن موسكو تشتبه في أنه يتم إنتاج طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية هناك.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت أربعة صواريخ كروز سي اتش 59/ سي اتش 69 وصاروخ إسكندر-ام في الهجوم الذي وقع خلال الليل. وتم اعتراض ثلاثة صواريخ. كما استخدمت روسيا 20 طائرة شاهد الإيرانية للهجوم على عدة مناطق في أوكرانيا.

وأظهرت المعلومات اليومية للقوات الجوية أنه تم إسقاط 14 طائرة مسيرة، وهو ما لا يمكن التحقق منه بالتفصيل.

وقالت السلطات إن إحدى منشآت الكهرباء في منطقة ريفن بغرب البلاد تعرضت لهجوم. وقالت شركة الخدمات أوكرينيرهو إن الكهرباء انقطعت عن السكان في المنطقة المحيطة لفترة مؤقتة.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة ريفن إن حريقا اندلع، ولكن تم احتواؤه. وقال الحاكم اولكسندر كوفال " لم يصب أي شخص في هذا الهجوم".