البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد الرسل ويلقى عظة روحية عن الكتاب المقدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وصلى البابا رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص إبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وبعد صلوات العشية استمع البابا إلى فقرات التكريم من فيديو عن خدمة الأمانة العامة لمرحلة إعدادي بالإسكندرية وأجاب على عدة اسئلة من أولاده وبناته من المرحلة الإعدادية، كرّم بعدها 61 من أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

وهنأ البابا قبل بدء العظة، أبناء الكنيسة بقرب عيد الآباء الرسل وأيضًا بعيد نياحة البابا كيرلس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وقدم الشكر لمقدمي فقرات الحفل المتنوعة والتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية.

واستأنف قداسة البابا سلسلة "مؤهلات الخدمة" حيث تناول ثالث مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو "مرجعية الكتاب".

وأوضح أن أهمية الكتاب المقدس في حياتنا في أنه يعطي الإنسان، غذاء دائم، والاستنارة، وتعديل السلوك.

وأوضح قداسة البابا 7 مراحل للتعود على مؤهل "مرجعية الكتاب" في حياتنا:

١- اقتناء الكتاب.

٢- محبة الكتاب.

٣- قراءة الكتاب.

٤- فهم الكتاب.

٥- حفظ الكتاب.

٦- التكلم بآيات الكتاب.

٧- الحياة بوصايا الكتاب.