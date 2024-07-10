إعلام إسرائيلي: مقربون من نتنياهو يبحثون إقالة جالانت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن المحيطين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقشون إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وذكرت دافنا ليال، مراسلة القناة الـ 12 الإسرائيلية لدى الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "إكس"، أن المحيطين برئيس الوزراء نتنياهو يناقشون ما إذا كان سيتم إقالة جالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن "هناك اتفاقا واسع النطاق على أن وزير الدفاع لم يعد جزءا من الائتلاف الحاكم ويجب إيجاد فرصة لإزاحته"، على حد قولها، مضيفة أنه "يُنظر إلى جالانت في مكتب نتنياهو على أنه يقف بين الائتلاف وحل مشكلة التجنيد، وهو متهم بتسريب مناقشات حساسة"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقابلة مع جنرال بسلاح الجو الإسرائيلي، اعترف من خلالها بأن موجة رفض الخدمة في الجيش التي سبقت السابع من أكتوبر قد أضرت بكفاءة الجيش.

في وقت سابق، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ما أكده الجنرال نفسه يتناقض مع رسالة الجيش الإسرائيلي التي أصرّت على أنه لم يكن لها أي تأثير قبل الحرب على قطاع غزة وأثناءها.

يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.