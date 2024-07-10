محكمة عراقية تقضي بإعدام زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان: "إن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل تنظيم داعش في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وأضاف أن الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الإيزيديات. وفجر الرابع من يونيو الماضي، قتل تسعة أشخاص من رعاة الأغنام في هجوم جديد شنه خلايا تنظيم "داعش"، على تجمع للأغنام والمواشي في البادية السورية بريف محافظة الرقة شرقي البلاد.

وقالت وكالة «سبوتنيك»، إن مجموعة من خلايا فلول تنظيم داعش هاجمت، مزرعة الحردان في بادية البشري بالقرب من قرية البوحمد جنوب شرقي محافظة الرقة شرقي البلاد.