وزير الخارجية السعودي يؤكد أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ضرورة ملحة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في كلمة له عبر الاتصال المرئي مساء الثلاثاء، في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الـ 14، بمدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة ان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة "ضرورة ملحة".

وتحدث وزير الخارجية السعودي في كلمة خلال الملتقى عن "أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون بمثابة حصن ضد الفوضى والصراعات، وتوفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين دول العالم"، مشدداً على أهمية ذلك في ظل مايشهده العالم من تحديات.

وجدد الوزير السعودي التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال إن "الصراعات التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على التطلعات نحو الرخاء والتقدم "، مشيراً إلى "أهمية التحلي بضبط النفس والحكمة والبصيرة في جميع الأفعال، ودور المملكة في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون، وسعيها إلى بناء جسور التفاهم والتضامن التي تتجاوز الحدود والانقسامات، للوصول إلى بيئة حاضنة للابتكار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم".

وأكد وزير خارجية المملكة على "الحاجة الملحة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة معترف بها"، مشيراً إلى "أن أعمال العنف وإراقة الدماء المستمرة في غزة هي بمثابة تذكير بالتكلفة الإنسانية الباهظة للصراع، والحاجة الملحة إلى حل دائم له".



وجدد بن فرحان مطالبة المملكة ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، "والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل".