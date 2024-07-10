الصفدي: نقف إلى جانب مصر في مطالبتها بخروج إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة، يدخل الشهر التاسع من استهداف المدارس والمساجد وأماكن النازحين، شيوخا ونساء وأطفالا.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة لا تكفي أدنى الاحتياجات داخل القطاع.

وأشار إلى أن الأردن يقف إلى جانب مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وأكمل: «نحن الآن في مواجهة أوضاع تزداد سوءا، بالأمس كان هناك عدوانا إسرائيليا شكل جريمة حرب أخرى في قصف اللاجئين في خان يونس، ولا يمر أسبوع إلا ونرى المزيد من الأبرياء الفلسطينيين يتم استهدافهم في أماكن لجوء سواء في مدارس أونروا أو مخيمات أخرى».

وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يقف إلى جانب القانون الدولي، وأن يتخذ إجراءات حقيقية فاعلة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ووقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: «الأرقام تتحدث عن نفسها بالنسبة لعدد الأطفال والنساء الذين ارتقوا خلال هذه الحرب، كل شيء يرتبط بقيمنا الإنسانية المشتركة ويرتبط بالقانون الدولي في غزة دمرته إسرائيل وهذا يجب أن يتوقف فورا».