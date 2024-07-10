مجلس الوزراء: العمل على رفع معدلات تحصيل فواتير الكهرباء وتقليل أي فاقد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك حاجة لتوفير الموارد اللازمة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يجب في الوقت نفسه العمل على ترشيد ورفع كفاءة محطات الكهرباء وترشيد استهلاك الوقود.

وأفاد بأنه يتم العمل على مجابهة سرقات الكهرباء ووقفها، مع العمل في الوقت نفسه على رفع معدلات تحصيل فواتير الكهرباء وتقليل أي فاقد في الشبكة القومية للكهرباء. ولفت إلى اتخاذ إجراءات لسرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء لزيادة قدراتها.

وأكد أن هناك حاجة للإسراع في أية مبادرات أو مقترحات للربط الكهربائي مع دول الجوار، موضحا أن هذا الربط يزيد من قدرات الشبكة القومية في فترات الاستهلاك العالي ومواجهة أي زيادة طارئة في هذا الإطار.

والتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة. ولفت إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.