 مجلس الوزراء: العمل على رفع معدلات تحصيل فواتير الكهرباء وتقليل أي فاقد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء: العمل على رفع معدلات تحصيل فواتير الكهرباء وتقليل أي فاقد

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 9:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 9:40 م

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