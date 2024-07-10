المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تبحث مع الحكومة المصرية ملفات التعاون

عقدت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال زيارتها الرسمية الحالية لمصر، عدداً من الاجتماعات مع اللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث التعاون بين المنظمة ومصر في إطار مجالات عمل المنظمة ورؤية الحكومة الجديدة.

وأعربت والي، خلال اللقاءات، عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الوزرات وعن أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الدائم بين المنظمة ومصر في تنفيذ المشروعات المشتركة.

كما أعربت عن تهانيها للوزراء الجدد لتكلفيهم بمناصبهم.

ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للحكومة المصرية في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والعنف ضد المرأة، والفساد وغسيل الأموال، والجريمة الإلكترونية؛ فضلاً عن دعم نظم العدالة الجنائية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وأكدت المناقشات، ضرورة الاستفادة من الدور المصري وتعزيزه في الجهود الإقليمية من خلال تبادل الخبرات واستضافة أنشطة بناء القدرات ومشاركة التجربة المصرية.