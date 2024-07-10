الناتو: حصول أوكرانيا على عضوية الحلف لا رجعة فيه

أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مسودة إعلان اطلعت عليه وكالة (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، أن طريق حصول أوكرانيا على عضوية الحلف أمر "لا رجعة فيه".

وتهدف الصياغة إلى طمأنة أوكرانيا إلى أن "مستقبلها في الناتو". ومن المتوقع أن يصادق قادة الناتو على النص رسميا في إعلان خلال قمة للتحالف في واشنطن بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى غد الخميس.

ويشدد النص على أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلا عندما يوافق جميع الأعضاء الحاليون. وتعارض الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص تسريع وتيرة العملية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية داخل الحلف. لكن الدول الأعضاء في الناتو ترغب في توضيح أن روسيا لا يمكنها أن تعرقل انضمام أوكرانيا إلى الناتو عن طريق شن حرب على البلاد.

ويرحب النص "بالتقدم الملموس" لأوكرانيا في "إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة"، منذ قمة الناتو السابقة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس قبل عام.

ووافق الناتو على فكرة انضمام أوكرانيا من حيث المبدأ منذ 2008، فيما نص الدستور الأوكراني على طموحات البلاد في الانضمام للحلف منذ 2019.