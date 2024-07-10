 محكمة عراقية تقضي بإعدام زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة عراقية تقضي بإعدام زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 10:50 ص

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم «داعش» الأسبق الإرهابي أبو بكر البغدادي، عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية.

وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى».

وأوضح أن «الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021».


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