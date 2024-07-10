حسن نصر الله: ما جرى لإسرائيل بغزة جعلها تخفض سقف أهدافها المعلنة تجاه الجبهات الأخرى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن ما جرى لإسرائيل في غزة جعلها تخفض سقف أهدافها المعلنة تجاه الجبهات الأخرى لا سيما في لبنان.

وأضاف في كلمة له اليوم الأربعاء، أن الإسرائيل لم تعد تهدد بالقضاء على المقاومة في لبنان والحرب الشاملة عليه، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أن الدبابة الإسرائيلية في رفح فشلت في تحقيق تقدم في مساحة ضيفة فهل يجوز التهديد بها لاجتياح جنوبي لبنان.

وتابع: «إذا قرر الإسرائيلي الاعتداء على جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة سندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال، ويجب أن نبقى في المقاومة وفي بيئتها جاهزين لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر».

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.