شولتس يصف دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بأنه خطوة كبيرة

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم الحالي لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بأنه "خطوة كبيرة".

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعد شولتس أوكرانيا في الوقت نفسه بتزويدها بأنظمة إضافية.

وقبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال شولتس اليوم الأربعاء: "من وجهة نظري، هذه العملية لم تكتمل بعد".

وفي بداية قمة الناتو، كانت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون تعهدوا بتقديم خمسة أنظمة للدفاع عن أوكرانيا للتصدي للهجمات الجوية الروسية.

وكانت أوكرانيا طلبت في أبريل الماضي سبعة أنظمة إضافية في أبريل، مما يعني أن الحاجة لم تتم تلبيتها بعد.

وقدمت ألمانيا لأوكرانيا بالفعل ثلاثة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وكانت تعول على أن تتبعها دول أخرى في الناتو.

وقال شولتس: " قامت ألمانيا بخطوة كبيرة للتشجيع على ذلك، وإقناع آخرين بأن هذا الأمر ضروري".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه يمكنه القول بثقة :" لولا أن ألمانيا أخذت زمام المبادرة، ما كان لهذه الخطوة أن تتم الآن".

وأكد شولتس أيضًا أنه يعتبر أن النص على توفير أفق مستقبلي لانضمام أوكرانيا للناتو، كما هو محدد في بيان مشترك للدول الـ 32 الأعضاء في الناتو، أمر كافٍ.

وقال إنه على يقين من أن هذا سيخلق لأوكرانيا مستوى من الوضوح يجب أن تعتمد عليه.

وأردف:" ولذلك، فإن هذا سيكون في اعتقادي نجاحًا كبيرًا وعلامة على الوحدة".

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن يتم النص في بيان الناتو الذي لم يتم إقراره بعد، على أن عملية الانضمام بالنسبة لأوكرانيا "لا رجعة فيها".