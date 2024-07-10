القبض على متهم بشنق كلب ضال في الغربية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، القبض على عاطل لاتهامه بشنق كلب بحبل، وتعليقه في شجرة بقرية كفور بلشاي التابعة لدائرة مركز كفر الزيات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة كلب معلقا من رقبته بحبل في شجرة بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على كلب ضال مشنوق في شجرة، وبعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "ع.ص، مقيم بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، ويبلغ من العمر 48 عاما"، وله معلومات جنائية، ولتضرره من الكلب الضال شنقه بواسطة حبل في شجرة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.