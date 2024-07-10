تراجع عدد الطائرات التي سلمتها بوينج خلال الربع الثاني

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اليوم الثلاثاء تسليم 92 طائرة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 175 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، من خلال برنامج طائراتها التجارية.

في الوقت نفسه سلمت الشركة 28 طائرة من خلال برامجها الدفاعية والفضائية والأمنية مقابل 42 طائرة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وتراجع سعر سهم بوينج خلال تعاملات اليوم في بورصة نيويورك بنسبة 3ر0% إلى 28ر185 دولارا.

يأتي ذلك في حين قدمت شركة "بوينج" في مايو الماضي خطة إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، تحدد خطوات تعتزم الشركة اتخاذها لدعم ضوابط الجودة والسلامة، في أعقاب حادث، وقع في يناير الماضي على متن إحدى طائراتها من طراز 737 .

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج"، ديف كالهون أن الشركة اخذت في الاعتبار، ملاحظات الموظفين، والخبراء المستقلين، فيما يتعلق بالخطة، لكنه لم يقدم معلومات عن التدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد دعت شركة "بوينج" إلى تقديم خطة لتحسين ضوابط الجودة.