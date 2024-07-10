قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حجم الاستهلاك من الكهرباء ارتفع ليصل إلى 36.9 ألف جيجاوات خلال الفترة القريبة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن وقف تخفيف الأحمال يتطلب كميات كبيرة من الوقود.

وأشار إلى استيراد 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار، موضحا أن الدولة تعمل على وقف تخفيف الأحمال، من خلال توفير الغاز والمازوت الكافي لتنفيذ تلك العملية.

ولفت إلى الحرص على زيادة إنتاجية قطاع البترول في الفترة المقبلة، مضيفا أن زيادة الإنتاج يتم من خلال الشركاء الأجانب.

وأكد التزام الدولة بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية وجدولة المبالغ المتبقية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة جهود البحث والاستكشاف.

والتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.

ولفت إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.