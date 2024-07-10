الأمن الروسي يحبط مخططا لاغتيال 3 قادة عسكريين

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط هجوم وصفه بـ"الإرهابي" زعم أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.

ووفقا لـ"روسيا اليوم، كان الهجوم يستهدف اغتيال 3 قادة عسكريين روس من وزارةالدفاع الروسية في العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت تقارير إخبارية روسية عن نجاح القوات الروسية، أمس الثلاثاء، بالسيطرة على بلدة جديدة وتقدمه في بلدات ومواقع أخرى على جبهات القتال المختلفة في شرق أوكرانيا.

وبينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح قواتها في السيطرة على بلدة ياسنوبروديفكا، جنوب نهر دورنا في دونيتسك، وتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، تمكن الجيش الروسي من توسيع سيطرته على بلدة بتروفسكاي، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و32 و110 و59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في دونيتسك، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

كذلك وسع الجيش الروسي سيطرته على بتروفسكايا غورا في نيويورك، التي أفادت تقارير أيضا بأن القوات الروسية وصلت إلى وسط هذه البلدة.