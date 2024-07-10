قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن السلع في الأسواق تشهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار، مشيرا إلى أن معدل التضخم كان سلبيا خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ عامين.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء: «الأسعار في مجملها بدأت في الانخفاض.. وهناك انخفاضات في الأسعار منذ التعويم تراوحت بين 25% إلى 35%، حسب نوع السلعة ونسبة المكون الأجنبي فيها».

وأشار إلى أن الانخفاضات بدأت تظهر بشكل واضح في محال البقالة بعد نفاد المخزون القديم منها، في ظل استمرار الانخفاض في أسعار الجملة، مضيفا: «متوسط الانخفاض في أسعار الجملة 35% على مستوى جميع السلع، وانعكس بالكامل على أسعار التجزئة».

وتوقع استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «كل أسبوعين نسجل انخفاضا أكبر في أسعار الجملة، وهذا يعني استمرار انخفاض الأسعار الفترة المقبلة».

ولفت «عز» إلى قيام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومركز معلومات مجلس الوزراء بمتابعة أسعار السلع بشكل دوري من خلال رصد أسعار السلع في السلاسل التجارية وحتى محال البقالة.

وأضاف أن الزيوت تصدرت قائمة السلع التي شهدت انخفاضا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، عازيا ذلك إلى تراجع الأسعار العالمية، لافتا أن أسعار زيت عباد الشمس تراجعت بنسبة بلغت 49%، في حين سجل زيت الخليط انخفاضا بنسبة تجاوزت 40%.

ولفت إلى انخفاض أسعار سلع أخرى على غرار الدقيق والقمح بنسبة 35%، فيما انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 18%.