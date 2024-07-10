مدرب وصيف أوروبا يقود يد الأهلي في الموسم المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الدنماركي سيتفان مادسن مدرب ألبورج الدنماركي لكرة اليد ووصيف دوري أبطال أوروبا لقيادة رجال الأهلي في الموسم المقبل.

وقال مصدر بالنادي للشروق أنه تم الاتفاق على تولي ستيفان مادسن مدرب ألبورج الدنماركي ووصيف دوري أبطال أوروبا قيادة الأهلي لمدة موسمين خلفا للإسباني ديفيد ديفيز مدرب الفريق السابق الذي رحل نهاية الموسم الماضي لقيادة دينامو بوخارست الرماني .

وأضاف المصدر أن المدرب الدنماركي سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن التعاقد .

ويعتبر ستيفان مادسن (47 عاما) من مدربين الصف الأول في العالم حيث تولى تدريب ألبورج الدنماركي خلال الفترة من 2018 وحتى 2024 وحقق معه لقب الدوري الدنماركي 4 مرات وكأس الدنماركي مرتين وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا في عامي 2021 و 2024.