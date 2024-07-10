الاستخبارات الأمريكية: إيران قدمت دعما ماليا لمحتجين ضد حرب غزة

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز الثلاثاء إن إيران "تحاول تأجيج الاحتجاجات سرا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في غزة، وفي بعض الحالات، تقدم الدعم المالي للمتظاهرين".

وأضافت هاينز، في بيان: "أريد أن أكون واضحة أنني أعرف أن الأمريكيين الذين يشاركون في الاحتجاجات يعبرون، بحسن نية، عن آرائهم بشأن الصراع في غزة، وهذه المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى خلاف ذلك"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابعت: "الأمريكيون الذين تستهدفهم هذه الحملة الإيرانية قد لا يدركون أنهم يتفاعلون مع حكومة أجنبية أو يتلقون دعما منها".

وذكرت: "نحث جميع الأمريكيين على البقاء يقظين أثناء تعاملهم عبر الإنترنت مع حسابات والجهات الفاعلة التي لا يعرفونها شخصيا".

وذكرت شبكة (سي إن إن) سابقا أن "عملاء يعملون لصالح الحكومة الإيرانية أعدوا أيضا محتوى مزيفا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي كجزء من حملة للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية 2020."