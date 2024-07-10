جورج كلوني المؤيد البارز لبايدن يطالبه بمغادرة السباق الرئاسي

ضم النجم السينمائي المنتمي للحزب الديمقراطي جورج كلوني، اليوم الأربعاء، صوته إلى أصوات من يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يحب بايدن، لكن الحزب سيخسر السباق الرئاسي وأي سيطرة في الكونجرس باستمرار ترشحه.

وكتب: "هذا ليس رأيي أنا فقط، بل هو رأي كل عضو في مجلس الشيوخ وفي الكونجرس وكل حاكم ولاية تحدثت معه على انفراد". واستضاف كلوني العديد من حملات جمع التبرعات في هوليوود ذات العائد المرتفع، بما في ذلك حملة لصالح بايدن الشهر الماضي.

وذكر كلوني، أن الحزب يجب أن يختار مرشحا جديدا في مؤتمره الشهر المقبل، قائلا إن العملية ستكون "فوضوية" لكنها "ستوقظ" الناخبين لصالح الحزب.

ورفض بايدن الخروج من السباق الرئاسي بعد أدائه الضعيف في المناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.