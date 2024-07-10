وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم مقتل وإصابة 60% من عناصر حماس

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مقتل وإصابة 60% من عناصر حركة حماس، بعد مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للكنيست، صباح الأربعاء، حسبما نشر موقع «يديعوت أحرنوت» العبري.

وادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أن «قواته فكّكت 24 كتيبة تابعة لحماس»، مشيرًا إلى أن «المؤسسة الأمنية عازمة على تحقيق أهداف الحرب واستكمالها».

وأشار إلى عزم الجيش على إعادة باقي المحتجزين لدى المقاومة إلى ديارهم، معقبًا: «لقد أعدنا نصف المختطفين ونحن عازمون على إعادة الباقين».

وتأتي تصريحات جالانت، بعد مرور 6 أشهر من تصريح سابق له، زعم فيه مقتل وإصابة ما لا يقل عن 50% من عناصر حركة المقاومة.