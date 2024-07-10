وزير الكهرباء: شغلنا الشاغل حاليا الوصول بتخفيف الأحمال لأقل درجة حتى انتهاء الأزمة بالكامل

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الشغل الشاغل له حاليا هو الوصول بتخفيف الأحمال لأقل درجة حتى انتهاء الأزمة بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا مع العديد من الجهات وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لتدبير مصادر توفير الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وأشار إلى التوقف المؤقت لتخفيف الأحمال الذي تم أمس الثلاثاء، للتأكد من القياسات، ومن ثم التوصل إلى أفضل نموذج للتشغيل وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن وزارة الكهرباء لديها بنية تحتية ووحدات توليد قوية جدا، مع الربط مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، للوصول إلى الحد الأمثل للتشغيل مع التأكد من انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأفاد بأن قد يتم تكرار تجربة الأمس، بسيناريو مختلف للتأكد من القياسات الخاصة بالاستهلاك، موضحا أن التكليفات تتضمن العمل على حل هذه الأزمة بأفضل سيناريو ممكن.

والتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.

وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.

ولفت إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.