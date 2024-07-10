ماكرون يدعو لتشكيل أغلبية واضحة ضد اليسار واليمين المتطرفين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحزاب التي تمثل "القوى الجمهورية"، لبناء أغلبية واضحة من تيار الوسط السياسي بعد انتخابات مبكرة تمخضت عن برلمان منقسم في فرنسا وعدم وجود طريق واضح نحو حكومة مستقرة.

وقال ماكرون في أول تصريح هام عن الأزمة التي سببها قراره المفاجئ بالدعوة للانتخابات، تم نشره في خطاب في الصحافة الفرنسية الإقليمية اليوم، إنه رغم فوز اليمين المتطرف بأول جولة بنحو 11 مليون صوت "رفضتم بشكل واضح أن تسمحوا لهم بدخول الحكومة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف ماكرون: "أدعو جميع القوى السياسية التي تدرك أهمية المؤسسات الجمهورية و سيادة القانون ونظام الحكومة البرلماني والتوجه الأوروبي والدفاع عن الاستقلال الفرنسي، إلى المشاركة في حوار صادق ومخلص لبناء أغلبية صلبة ومتنوعة بالضرورة من أجل البلاد."

كان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا قد فاز في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وفقا للنتائج الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي ، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية للتصويت.

وجاء ائتلاف " معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية. وقالت الوزارة إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، الذي كان متقدما في الجولة الأولى من التصويت، حل في المرتبة الثالثة.

وأمام النواب حتى 18 يوليو الجاري لتشكيل الكتل البرلمانية.