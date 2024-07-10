 محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير كوبري سكة المحلة في طنطا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يوليه 2024 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير كوبري سكة المحلة في طنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 11:18 م

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية في توسعة كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا، حيث تم الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية المحيطة بكوبري سكة المحلة؛ لخلق حارة مرورية جديدة؛ لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة تخدم الاتجاهين.

وأشار "الجندي"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية؛ لما له من أهمية كأحد المحاور المروية بطنطا، والمؤدية إلى طريق المحلة الكبرى.

ووجه المحافظ، بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها؛ لما للكوبري من أهمية مرورية، ومطلباً للمواطنين المترددين عليه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك