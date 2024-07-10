رئيس جامعة طنطا يبحث مع الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها سبل التعاون المشترك

جملة الوصف: تقديم خدمات من جامعة طنطا إلى أنشطة وفعاليات مطرانية طنطا

زار اليوم الأربعاء، الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، في مقر مطرانية طنطا، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، وتقديم الخدمات الداعمة من جامعة طنطا لكل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المطرانية.

وأكد "زكي"، خلال اللقاء، أهمية الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به جامعة طنطا لخدمة المواطنين في النطاق الحيوي لمحافظة الغربية وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن أهمية إعلاء قيم المواطنة والتسامح في بناء الوعي القومي للإنسان المصري.

من جانبه أكد الانبا بولا، الدور المهم الذي تقوم به جامعة طنطا في كل الأطر الاستشارية والتنفيذية، موجهًا الشكر لرئيس جامعة طنطا على التواصل المستمر، والتعاون المشترك مع المطرانية.