السكرتير المساعد بالبحيرة يقود حملات لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بدمنهور

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قاد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، حملة لإزالة المخلفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق بدمنهور بشارع الروضة، رافقه خلالها محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 629 حالة إشغال ثابت ومتحرك، بالتعاون مع وحدة الإشغالات وشرطة المرافق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كل الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وفي ذات السياق تم تنفيذ حملة مماثلة لرفع الإشغالات بشارع المقريزي، أسفرت عن رفع 36 فرشا متنوعا وإزالة 47 حاجزا خرسانيا.

وأكدت محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.