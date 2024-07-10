هدف هاري كين أمام هولندا يمنحه رقمين قياسيين

انفرد هاري كين، نجم وقائد المنتخب الإنجليزي برقم قياسي مميز في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية «اليورو» بعد التسجيل في شباك هولندا بمباراة الدور نصف النهائي من نسخة «يورو 2024».

إنجلترا تواجه هولندا مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في نصف نهائي بطولة اليورو، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة الحالية وحتى 14 يوليو الجاري.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى نصف نهائي اليورو، عقب التغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهلت هولندا بالفوز على تركيا 2-1.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هاري كين أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية من بطولة اليورو عبر التاريخ، برصيد 6 أهداف، متفوقًا على الفرنسي أنطوان جريزمان.

كما أصبح هاري كين أكثر اللاعبين الأوروبيين تسجيلا للأهداف في مرحلة خروج المغلوب خلال البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية) برصيد 9 أهداف، متجاوزًا جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي برصيد 8 أهداف لكل منهم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا وهولندا بالتعادل الإيجابي، بعدما تقدمت هولندا بهدف من تشافي سيمونز، قبل أن يتعادل هاري كين من ركلة جزاء.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور النهائي مع منتخب إسبانيا، الذي تأهل على حساب فرنسا، في نصف النهائي الأول مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1.