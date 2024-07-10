محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا كوريًا لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وفدًا كوريًا برئاسة هنري كيم، في مكتبه بالعريش؛ لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح، بحضور المهندس محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، والمستشار محمد أحمد تهامي، والمستشار محمد عوض السيد،من شركة النصر للملاحات، والمهندس ياسر أسامة رئيس قطاع ملاحات شرق، والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

وأكد المحافظ، أن اللقاء تناول بحث التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج الملح،مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

وأشار إلى توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفي العديد من الصناعات لسنوات قادمة،مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

ولفت المحافظ، إلى أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات على مستوى المحافظات، إذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو مترا مربعا، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.

وبدوره، أكد المهندس محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري إلى دول أوروبا والدول الإسكندنافية وأفريقيا وآسيا، إذ يشتهر ملح سبيكة بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود أنواع الملح في العالم، علاوة على دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل إلى 30%.