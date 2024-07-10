تجميل مدخل مدينة رأس سدر ورفع 24 طن مخلفات يوميًا

تكثف الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء من حملات النظافة والتجميل بكافة قطاعات المدينة، بهدف إظهارها بالمظهر الحضاري أما المئات من الزائرين التي تستقبلهم المدينة يوميًا خلال الموسم السياحي الصيفي، إضافة إلى القضاء على الذباب والبعوض التي يتجمع حول صناديق القمامة، وحفاضًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة رأس سدر، إن الحملات النظافة تجري يوميًا بالتتابع بين القطاعات المختلفة، بواسطة معدات شركة النظافة ومعدات الوحدة المحلية، ومؤكدًا أن حملات النظافة لم تقتصر على الأحياء داخل المدينة فقط، بل تتضمن أيضًا القرى والتجمعات البدوية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى، لمتابعة أعمال النظافة أول بأول.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن العمل يجري في أحد الأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حتى يجري الانتهاء تمامًا من رفع القمامة ومخلفات البناء الكثبان الرميلة، وتسوية المدقات الرملية التي تربط الطرق الفرعية ببعضها البعض، مؤكدًا أنه لم يجري ترك الحي والانتقال إلى منطقة أخرى حتى يجري رفع كافة المخلفات به، ودهان البلدورات، مع الوضع في الاعتبار المرور اليومي على كافة المناطق رفع القمامة من الصناديق.

وأشار إلى أنه يجري يوميًا رفع أكثر من 24 طن مخلفات من الرمال والأحجار، والأشجار القمامة، ويجري التعامل مع هذه القمامة بطرق صحية بعد نقلها إلى مقلب القمامة الخاص بإدارة المخلفات، ومضحًا أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ خطة التجميع بالمدينة، وجاري أعمال دهان و رفع كفاءة البلدورات بمدخل المدينة بالجهود الذاتية، وصيانة أعمدة الطرق بكافة أنحاء المدينة، كما جرى رفع المخلفات من قرية رأس مسلة، منطقة أرض الجمعية، منطقة الشاليهات بالسوق التجاري، تجمع مدخل أبو جعدة، والعمل مستمر بقرية أبوصويره وتجمع أبو رزق.

وأكد أنه جرى التشديد على رؤساء القطاع بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للرقي بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للأهالي وزوار المدينة كون مدينة رأس سدر أحد أهم الوجهات السياحية بمصر وجنوب سيناء.

وتابع: هذا بالإضافة إلى بذل الجهد للنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين، وارتفاع مستوى الأداء الإداري، مؤكدًا أنه مكتبه مفتوح للجميع بدون استثناء وخاصة المواطنين لعرض كافة مشكلاتهم بكل شفافية ، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تعديات علي أراضي الدولة و لن يسمح بأي اشغالات بمناطق السوق التجاري و المناطق السكنية، وسيجري تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.