محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بالإدارة الهندسية وأملاك الدولة بحي شرق

في جولة مفاجئة اليوم، زار اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، العاملين بالإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، حيث تفقد سير العمل وأصدر توجيهات بإنشاء إدارتي "المحفوظات" و"التسويق" لأول مرة بالديوان العام.

وكان برفقته خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش.

وتفقد المحافظ أيضًا سير العمل في إدارات أملاك الدولة والهندسية، حيث وجه بتحسين تخزين وحفظ المستندات والأوراق بشكل فعال، وأعلن عن إنشاء إدارة المحفوظات التي ستضمن الحفاظ على الوثائق بطريقة صحيحة وفعالة.

وأشار المحافظ إلى أهمية إنشاء إدارة التسويق على مستوى المحافظة، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتسويق منتجاتهم بفعالية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي لهم، وتعزيز استدامة هذه المشروعات اقتصاديًا.

وفي ختام الجولة، كلف المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف بالحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة رصد أية مخالفات، كما وجه بالتحفظ على الأثاث المكتبي غير المستغل لإعادة استخدامه بشكل فعال، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والنظافة في كافة الأقسام والإدارات بالحي.

وأصدر المحافظ توجيهاته خلال زيارته لمبنى مجمع المصالح، بتقديم المساعدات العاجلة لبعض الحالات المستحقة من المواطنين، وطلب رئيس حي غرب حل شكوى أحد المواطنين بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات.