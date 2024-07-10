ليتوانيا تفرض غرامة قياسية على شركة عملات مشفرة بسبب العقوبات على روسيا

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قررت السلطات الليتوانية فرض غرامة قياسية قدرها 3ر9 مليار يورو (1ر10 مليار دولار) على شركة باي يير للعملات المشفرة بسبب تورطها في عمليات غسل أموال وانتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا.

وقال مكتب التحقيق في الجرائم المالية الليتواني إن باي يير سمحت لعملاء روس بإجراء معاملات بالروبل الروسي بتحويلها من بنوك روسية خاضعة لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباءعن بيان المكتب القول إنه تم السماح لأفراد روس ومؤسسات روسية بالحصول على محفظة عملات مشفرة وإدارة حسابات وخدمات تخزين بيانات.

يذكر أن ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وتقدم نفسها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات العشر الماضية. لكن السلطات هناك تحاول الان خفض عدد شركات العملات المشفرة من خلال نظام ترخيص جديد لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل أموال والاحتيال.

وتعرضت باي يير المسجلة في ليتوانيا لغرامة بقيمة 24ر8 مليون يورو بتهمة انتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا و06ر1 مليون يورو ببب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ويمكن للشركة الاستئناف على قرار الغرامة.