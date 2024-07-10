حقق فيلم "اللعب مع العيال"، أمس، 485 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 36 مليونا و284 ألف جنيه.

الفيلم يتعاون فيه الفنان محمد عادل إمام، لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد إمام شخصية مدرس تاريخ اسمه "علام"، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد، فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن الأحداث، وتم تصوير الفيلم بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبدالعظيم، ومصطفى غريب.